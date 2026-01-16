Antalya Gazipaşa'da Araçta Yanmış Ceset: 1 Tutuklama, 3 Adli Kontrol

Olay

Dün saat 22.00 sıralarında Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkii'nde alınan araç yangını ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekipler, 07 HZV 34 plakalı araç içinde yanmış halde bir erkek cesedi buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybeden kişinin Hacı Ali Tuncer olduğu belirlendi.

Güvenlik önlemleri alınarak araç ve çevresinde inceleme yapıldı. Cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, yangını şüpheli bularak olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden A.K. jandarmaya teslim oldu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen K.D., A.Ö. ve B.Ö., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir evde operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İtiraf ve Hukuki Süreç

Jandarmadaki sorgusunda A.Ö.'nün cinayeti itiraf ettiği, maktulü araç içinde öldürdüğünü ve delilleri yok etmek amacıyla aracı yanıcı maddeyle ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. Olayın birinci derecede şüphelisi olarak değerlendirilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Diğer şüpheliler A.K., K.D. ve B.Ö. ise adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

