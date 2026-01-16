Aydın'da Aranan 2 Şahıs Jandarmaya Yakalandı

Aydın'ın Efeler ve Köşk ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve Y.A. jandarma ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 22:17
Efeler ve Köşk ilçelerinde yürütülen operasyonlarda iki kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Efeler ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmada, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (23) yakalandı.

Öte yandan Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Köşk ilçesi mülki sınırları içerisinde yapılan çalışmada, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (26) kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

