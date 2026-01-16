Aydın'da Aranan 2 Şahıs Jandarmaya Yakalandı
Efeler ve Köşk ilçelerinde yürütülen operasyonlarda iki kişi yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Efeler ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmada, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (23) yakalandı.
Öte yandan Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Köşk ilçesi mülki sınırları içerisinde yapılan çalışmada, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (26) kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA HAKKINDA BİNA İÇİNDE MUHAFAZA ALTINA ALINMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN VE HAKKINDA 5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.