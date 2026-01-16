Çanakkale Boğazı'nda Motor Arızası Yapan Tekne ve 3 Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli şekilde Çanakkale Marina'ya getirildi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 22:24
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 22:24
Çanakkale Boğazı'nda Motor Arızası Yapan Tekne ve 3 Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda motor arızası yapan tekne kurtarıldı

Eceabat açıklarında Sahil Güvenlik müdahalesi

Çanakkale Boğazı'nda, Eceabat ilçesi önlerinde içinde 3 kişi bulunan özel tekne, motor arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı. Durumu bildiren ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-10 tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda teknedeki üç kişi güvenlik altına alındı.

Yapılan müdahale sonrası, kurtarılanlar tekneyle güvenli liman olan Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA İÇİNDE 3 KİŞİNİN BULUNDUĞU MOTOR ARIZASI YAPAN ÖZEL TEKNE SAHİL GÜVENLİK...

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA İÇİNDE 3 KİŞİNİN BULUNDUĞU MOTOR ARIZASI YAPAN ÖZEL TEKNE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI.

