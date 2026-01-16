Dilek İmamoğlu: 'Tarafsız ve tutuksuz yargılama istiyoruz'

Dilek İmamoğlu: 'Biz tarafsız ve tutuksuz bir yargılama istiyoruz'

İstanbul Adalet Sarayı meydanında 21. Buluşma

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Çağlayan'daki açıklamasında adalet çağrısını yineledi.

“Kocaman binalarda bir adalet kırıntısını arar durumdayız. Biz tarafsız ve tutuksuz bir yargılama istiyoruz.”

Açıklamasında ayrıca “Masumiyet karinesinin ve lekelenmeme hakkının korunmasını istiyoruz.” dedi.

“Yargılamanın TRT’den ve istenilen her kanaldan canlı yayınlanmasını sağlayacak düzenin kurulmasını ve bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz.”

Bu sözler, tutuklu yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı'nın 21. buluşması kapsamında, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında yapıldı.

