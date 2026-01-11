Ankara'da Kar ve Karla Karışık Yağmur Etkili: Uyarılar Yapıldı

Ankara’da sabah başlayan kar ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde etkili oldu; ekipler sahada, vatandaşlara buzlanma ve sel uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:33
Ankara’da sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur ve kar, aralıklarla devam ederek birçok ilçede etkisini gösterdi.

Yerel etkiler

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte bazı ilçeler kısa sürede beyaza büründü ve sis çöktü. Yağışın etkisiyle bölgede görünürlük azaldı.

Saha çalışmaları ve ulaşım

Yağış nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri ile trafik polisleri olumsuzluklara karşı sahada görev yaptı ve müdahaleler sürüyor.

Uyarılar

Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirlerin sürdüğü belirtildi. Ayrıca kuvvetli yağışa bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kar ve karla karışık yağmurun kent genelinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

