Beylikdüzü E-5 Yan Yolda Kaza: 1 Kişi Yaralandı

Beylikdüzü E-5 Ambarlı'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda araç çarpıştı; bir kişi yaralandı, hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 23:34
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 23:34
Ambarlı mevkiinde yağmur nedeniyle sürücünün hakimiyeti kayboldu

Olay: Gece saat 22.30 sıralarında, Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Ambarlı mevkiinde meydana geldi.

Neden: E-5 yan yolda yağmur nedeniyle zemin kayganlaştı; sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki otomobile çarptı.

Yaralı: Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Soruşturma: Olay yerinde polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

