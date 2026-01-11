Beylikdüzü E-5 Yan Yolda Kaza: 1 Kişi Yaralandı

Ambarlı mevkiinde yağmur nedeniyle sürücünün hakimiyeti kayboldu

Olay: Gece saat 22.30 sıralarında, Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Ambarlı mevkiinde meydana geldi.

Neden: E-5 yan yolda yağmur nedeniyle zemin kayganlaştı; sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki otomobile çarptı.

Yaralı: Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Soruşturma: Olay yerinde polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

