Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını söndürüldü
Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Yangının çıktığı yer ve müdahale
Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Divanlı Mahallesi'ndeki ahşap metruk bir ikamette başladı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hasar ve soruşturma
Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını