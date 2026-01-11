Kahramanmaraş'ta Metruk Ev Yangını Söndürüldü

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Divanlı Mahallesi'ndeki metruk ahşap ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 23:32
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 23:32
Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangının çıktığı yer ve müdahale

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Divanlı Mahallesi'ndeki ahşap metruk bir ikamette başladı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hasar ve soruşturma

Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

