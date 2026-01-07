Ankara'da Polis Memuru Furkan Kaya'nın Cinayet Davası Başladı

Ankara'da 29 Haziran 2025'te öldürülen polis memuru Furkan Kaya'nın davası Ankara Batı Adliyesi'nde başladı; aile adliye önünde toplandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:12
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde arabuluculuk için gittiği parkta bıçaklanıp, beylik tabancasıyla vurularak öldürülen polis memuru Furkan Kaya (22) ile ilgili dava, görülmeye başlandı.

Olay, 29 Haziran 2025'te meydana gelmiş; Kaya, iddialara göre arabuluculuk için gittiği parkta 13 kişilik bir grup tarafından bıçaklanıp, beylik tabancasıyla vurularak öldürülmüştü. Davanın ilk duruşması Ankara Batı Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde taraflara ve basına kapalı görüldü.

Mahkeme sırasında Kaya’nın yakınlarının da bulunduğu bir grup adliye çevresinde toplandı. Alana 'Furkan Kaya için adalet istiyoruz' yazılı pankart asıldığı görüldü.

Aileden tepki ve açıklamalar

Servet Kaya, suçluların ceza alması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Furkan ölmedi, kalbimizde yaşıyor. Furkan’ın sesi olarak biz sevenleri buradayız. Suçlular gerekli cezayı alana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar arkasındayız. Bu sıradan bir cinayet değil. 10-15 kişilik bir grubun gencecik bir polis memurunu kendi beylik tabancasıyla savunmasız bir şekildeyken bir araya gelerek vahşi şekilde öldürdüğü bir cinayetin davası. O yüzden bu davanın peşini bırakmayacağız"

Mustafa Kaya ise, yeğeninin sokak çeteleri tarafından öldürüldüğünü belirterek şöyle konuştu: "Sosyal medya üzerinden hep çocuğumuzu suçlu göstermeye çalıştılar. Sahte hesaplar açmışlar. Kimin açtığı belli olmayan sosyal medya hesaplarından çocuğumuzu suçluyorlar. Biz buna karşıyız. Biz de gerekli cevapları yasal yoldan veriyoruz. Yeğenimi tehdit eden kişilerle arabuluculuk yapmak için gittiği bir görüşmede yeğenimiz kahpece pusuya düşürülüyor. Bunlar 3-4 kişi konuşmaya gidiyor ama karşılarındaki grup 10-15 kişilik bıçaklı ve madde kullanmış şekilde oraya geliyor"

