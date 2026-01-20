Kırıkhan'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kaza Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi

Hatay'da, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir otomobil takla atarak yan yattı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşen kazada araç yan yattı ve sürücü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü kurtararak müdahale etti. Kurtarılan sürücü daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili çalışmalar ve incelemeler devam ediyor.

HATAY’DA TAKLA ATARAK YAN YATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.