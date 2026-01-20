Kırıkhan'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kırıkhan Alsancak Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün takla atan aracının içinde sıkıştı; itfaiye kurtardı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 08:43
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 08:43
Kırıkhan'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kaza Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi

Hatay'da, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir otomobil takla atarak yan yattı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşen kazada araç yan yattı ve sürücü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü kurtararak müdahale etti. Kurtarılan sürücü daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili çalışmalar ve incelemeler devam ediyor.

