Muş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.S. yakalandı

Muş'ta JASAT ve İstihbarat ekiplerinin operasyonunda, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.S. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:44
Muş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.S. yakalandı

Muş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.S. yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.S. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyon detayları

Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarında önemli bir başarı elde edildi. Merkez ilçede, 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması' suçundan hakkında kesinleşmiş cezası bulunan F.S., 20 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen F.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hükümlü, cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

MUŞ’TA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

MUŞ’TA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Drift Paylaşımı Yapan Sürücüye Ceza ve 2 Ay Ehliyet Kısıtlaması
2
Kovancılar'da Karla Kaplı Yolda Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
3
Muğla'da FETÖ firarisi A.E. Seydikemer'de yakalandı
4
Tunceli'de Suça Geçit Yok: Kaçak Avcılara 165 bin 317 TL Ceza, E.D. Tutuklandı
5
Yanmış Araçta Ölü Bulunan Müteahhit Burak Odabaş Artvin'de Uğurlandı
6
Denizli'de Umre Dönüşü: Ali Işık Çardak Devlet Hastanesi'nde Vefat Etti
7
AFAD'tan Ula'da keçi kurtarma operasyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları