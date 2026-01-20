Muş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.S. yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.S. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyon detayları

Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarında önemli bir başarı elde edildi. Merkez ilçede, 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması' suçundan hakkında kesinleşmiş cezası bulunan F.S., 20 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen F.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hükümlü, cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

MUŞ’TA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI