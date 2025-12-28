Ankara’da Silah ve Uyuşturucu Çetesine Operasyon: 16 Gözaltı

Operasyon ve soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Gasp Büro ekiplerinin çalışmalarında silah ticareti yapan, silahla yaralama tehdit suçlarına karışan ve uyuşturucu satan bir suç örgütünün faaliyetleri tespit edildi.

Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, örgüt üyelerinin fark edilmemek için araç plakalarını değiştirdiklerini tespit ederek takibi derinleştirdi.

Yürütülen çalışmanın ardından gerçekleştirilen, Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt lideri A.A. ile birlikte 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Ankara’da silah ve uyuşturucu ticareti yapan çeteye operasyon: 16 şüpheli yakalandı