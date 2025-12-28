DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.760.968,62 -0,18%

Manavgat'ta Elektrikli Scooter Kazası: Sürücü 2.14 Promil Alkollü Çıktı

Manavgat’ta elektrikli scooter sürücüsü çukuru atlatmaya çalışırken devrildi; yapılan kontrolde 2.14 promil alkollü olduğu ve 9 bin 267 TL ceza uygulandığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:05
Manavgat'ta Elektrikli Scooter Kazası: Sürücü 2.14 Promil Alkollü Çıktı

Manavgat'ta Elektrikli Scooter Kazası: Sürücü 2.14 Promil Alkollü Çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrikli scooter kullanan bir sürücü, yoldaki çukurdan kaçınmaya çalışırken kontrolden çıkarak devrildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ve müdahale

Kaza, Şelale Mahallesi 3097 Sokakta, Şavlak mevkiinde Irmak Halı Saha önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şavlak istikametinden Yukarı Pazarcı Mahallesi yönüne ilerleyen Celalettin B.nin kullandığı elektrikli scooter, yol içerisindeki çukurdan kaçılmak istendiği sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Baysal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürüş ve ceza

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 2.14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Celalettin B.ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Kaza anları ve sürücünün devrilme görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ELEKTRİKLİ SCOOTER İLE SEYİR HALİNDEYKEN YOLDAKİ ÇUKURDAN KAÇMAK...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ELEKTRİKLİ SCOOTER İLE SEYİR HALİNDEYKEN YOLDAKİ ÇUKURDAN KAÇMAK İSTEYEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DEVRİLEREK YARALANDI. SÜRÜCÜNÜN 2.14 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ELEKTRİKLİ SCOOTER İLE SEYİR HALİNDEYKEN YOLDAKİ ÇUKURDAN KAÇMAK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da itfaiye 3 metrelik lağım çukurundan yavru köpekleri kurtardı
2
Denizli JASAT 150 Milyonluk Kasa Hırsızlığı Şebekesini Çökertti
3
Bakan Yerlikaya: 156 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı, 112 Tutuklandı
4
Esenyurt'ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 4 Ölü, 7 Yaralı
5
AFAD Termal Kamerayla 11 Saatte Kayıp Zihinsel Engelli Ahmet Turan Kürüm'ü Buldu
6
Esenyurt'ta servis kazası: ölü sayısı 5'e yükseldi
7
Arnavutköy’de kaçak döküm isyanı: İmrahor çayırlıkları çöplüğe döndü

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti