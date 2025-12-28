Manavgat'ta Elektrikli Scooter Kazası: Sürücü 2.14 Promil Alkollü Çıktı

Manavgat’ta elektrikli scooter sürücüsü çukuru atlatmaya çalışırken devrildi; yapılan kontrolde 2.14 promil alkollü olduğu ve 9 bin 267 TL ceza uygulandığı belirtildi.