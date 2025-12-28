Manavgat'ta Elektrikli Scooter Kazası: Sürücü 2.14 Promil Alkollü Çıktı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrikli scooter kullanan bir sürücü, yoldaki çukurdan kaçınmaya çalışırken kontrolden çıkarak devrildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza ve müdahale
Kaza, Şelale Mahallesi 3097 Sokakta, Şavlak mevkiinde Irmak Halı Saha önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şavlak istikametinden Yukarı Pazarcı Mahallesi yönüne ilerleyen Celalettin B.nin kullandığı elektrikli scooter, yol içerisindeki çukurdan kaçılmak istendiği sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Baysal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alkollü sürüş ve ceza
Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 2.14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Celalettin B.ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.
Kaza anları ve sürücünün devrilme görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
