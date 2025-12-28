Elazığ'da itfaiye 3 metrelik lağım çukurundan yavru köpekleri kurtardı

Elazığ’ın merkeze bağlı Arındık köyünde meydana gelen olayda, iki yavru köpek yaklaşık 3 metre derinliğindeki lağım çukuruna düşerek mahsur kaldı.

Kurtarma operasyonu

Durumu fark eden köy sakinleri, hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, hızlı ve koordineli bir çalışma ile kuyuya düşen yavru köpekleri kurtardı.

Son durum

Kurtarılan iki yavru köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayvanlar, kurtarma sonrasında güvenli bir alana alındı ve gerekli kontrolleri yapıldı.

Olay, köy sakinlerinin duyarlılığı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olumlu sonuçlandı.

