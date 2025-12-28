DOLAR
Elazığ'da itfaiye 3 metrelik lağım çukurundan yavru köpekleri kurtardı

Elazığ’ın Arındık köyünde 3 metre derinliğindeki lağım çukuruna düşen iki yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından başarılı şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:04
Elazığ’ın merkeze bağlı Arındık köyünde meydana gelen olayda, iki yavru köpek yaklaşık 3 metre derinliğindeki lağım çukuruna düşerek mahsur kaldı.

Kurtarma operasyonu

Durumu fark eden köy sakinleri, hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, hızlı ve koordineli bir çalışma ile kuyuya düşen yavru köpekleri kurtardı.

Son durum

Kurtarılan iki yavru köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayvanlar, kurtarma sonrasında güvenli bir alana alındı ve gerekli kontrolleri yapıldı.

Olay, köy sakinlerinin duyarlılığı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olumlu sonuçlandı.

