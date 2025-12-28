Bakan Yerlikaya: 156 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı, 112 Tutuklandı

Bakan Yerlikaya: 156 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

112'si tutuklandı, 120 araç ve 13 bot ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 ilde son 2 haftadır jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda 156 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, yakalananlardan 112’sinin tutuklandığını, 44’ünün ise adli kontrol hükümlerine tabi tutulduğunu açıkladı.

Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, büyük şehirlerden sahil şeridindeki illere uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep illerinde, İnsansız Hava Araçları ile havadan ve İl Jandarma Komutanlıklarınca karadan yürütülen çalışmalarla düzenlenen operasyonlarda 120 adet araç ve 13 adet bot ele geçirildi.

Yerlikaya, göç yönetiminin güvenlik boyutunun; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalarla sağlandığını vurguladı. Sınır güvenliğinin üstün teknolojiler ve gelişmiş izleme-denetim sistemleriyle güçlendirildiğini, yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmaların işletildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.

