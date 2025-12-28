Denizli JASAT 150 Milyonluk Kasa Hırsızlığı Şebekesini Çökertti

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, son 5 ay içinde fabrikalarda meydana gelen kasa hırsızlıklarına ilişkin geniş çaplı operasyon düzenledi.

Operasyon ve yakalamalar

JASAT ekipleri, İstanbul, Aydın, Bitlis, Diyarbakır ve Ordu illerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda toplam 31 adreste arama yaptı ve 19 şüpheliyi kaçmalarına fırsat vermeden yakaladı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Soruşturmada, zanlıların olay yerinde kasaları spiral makinesi ile kestikleri ve yakalanmamak için kar maskesi taktıkları tespit edildi. Şüphelilerin Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir suç örgütü kurdukları ve toplamda yaklaşık 150 milyon değerinde hırsızlık gerçekleştirdikleri belirlendi.

Adli süreç

Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11’i örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından tutuklandı; 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sonucu ele geçirilen deliller soruşturmayı derinleştirdi.

İçişleri Bakanı açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda son 1 haftadır jandarma ekipleri tarafından farklı illerde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, son 5 yıl içinde hesap hareketi bulunan 251 milyon TL tutarında işlem yapan 67 şüphelinin yakalandığını, bu kapsamda zanlıların 42’sinin tutuklandığını, 23’ünün hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğer 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE EKİPLERCE 7 İLDE DÜZENLENEN KASA HIRSIZLIKLARI İLE İLGİLİ OPERASYONLARDA, 31 AYRI ADRESTE YAPILAN BAŞARILI OPERASYONLAR NETİCESİNDE 19 ŞÜPHELİ ŞAHSIN KAÇMASINA FIRSAT VERİLMEDEN YAKALANMALARI SAĞLANDI.