Esenyurt'ta Servis Kazası: Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı yükseldi.

Kaza ve müdahale

Olay, Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında gerçekleşti. Kazada ilk belirlemelere göre servis minibüsü şarampole yuvarlandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralılar

Kazada ilk olarak 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Hastanede tedavi altında bulunan servis şoförü Niyazi Çelik'in de hayatını kaybetmesiyle can kaybı 5'e yükseldi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Esenyurt’taki servis kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi