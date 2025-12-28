DOLAR
Esenyurt'ta servis kazası: ölü sayısı 5'e yükseldi

Esenyurt’ta servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada, hastanedeki sürücünün vefatıyla can kaybı 5’e yükseldi; yaralıların tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:52
Esenyurt'ta servis kazası: ölü sayısı 5'e yükseldi

Esenyurt'ta Servis Kazası: Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı yükseldi.

Kaza ve müdahale

Olay, Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında gerçekleşti. Kazada ilk belirlemelere göre servis minibüsü şarampole yuvarlandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralılar

Kazada ilk olarak 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Hastanede tedavi altında bulunan servis şoförü Niyazi Çelik'in de hayatını kaybetmesiyle can kaybı 5'e yükseldi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

