Side Mahallesi'nde Zemin Kat Yangını: Kiracıya Kundaklama İddiası, Gözaltı

Side Mahallesi'nde zemin kat yangını: kiracıya kundaklama iddiası

Olay ve müdahale

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi 520 Sokak üzerindeki bir binanın zemin katında çıkan yangın, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle müdahale edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonucu söz konusu daire kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibinin iddiası

Yangın çıkan dairenin sahibi Serkan Kurban, kiracıyla kira ödememe ve daireyi boşaltmama nedeniyle uzun süredir mahkemelik olduklarını belirtti. Kurban, olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Ne kadar çaba harcasak ta bir türlü çıkaramıyoruz. Daha dün bu adamı buradan alın, bir şeyler yapacak dedim. Bugün de binamı yaktı. Daha önce de binada yangın çıkmış kedilerim ölmüştü. Bu yangını da onun çıkardığına inanıyorum".

Şüphelinin durumu

Yangını çıkardığı iddia edilen ve yanan dairede kiracı olarak oturan kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Side Jandarma Karakoluna götürüldü.

