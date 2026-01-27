Çarşamba’da Uyuşturucu Operasyonu: 448,64 g Esrar ve 94,50 g Bonzai Ele Geçirildi

Samsun Çarşamba'da düzenlenen operasyonda 448,64 gram esrar, 94,50 gram bonzai, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:03
Çarşamba’da Uyuşturucu Operasyonu: 448,64 g Esrar ve 94,50 g Bonzai Ele Geçirildi

Çarşamba’da uyuşturucu operasyonu

Emniyet ekipleri araç ve ikamette arama yaptı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda bir araç ve bağlantılı ikamette arama yapıldı.

Aramalarda 448,64 gram esrar ile 94,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Ayrıca aramada 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen H.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA BİR ARAÇ VE İKAMETTE...

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA BİR ARAÇ VE İKAMETTE YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sedef Kabaş Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı — Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve Haftada 2 Gün İmza
2
Halit Ergül'ün Yeni Usulsüzlüğü Ortaya Çıktı: İnşaat Mühürlendi
3
Sakarya'da 8 milyon kaçak makaron TEM'de yakalandı
4
Elazığ'da Depremde Hasar Gören 5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı
5
Bağcılar'da Çekici Dehşeti: 4 Yaralı, Kaza Kamerada
6
Gaziantep'te Yol Verme Kavgası: 2 Kardeşi Yaralayan Şüpheli Tutuklandı
7
Mersin Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları