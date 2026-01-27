Çarşamba’da Uyuşturucu Operasyonu: 448,64 g Esrar ve 94,50 g Bonzai Ele Geçirildi

Çarşamba’da uyuşturucu operasyonu

Emniyet ekipleri araç ve ikamette arama yaptı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda bir araç ve bağlantılı ikamette arama yapıldı.

Aramalarda 448,64 gram esrar ile 94,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Ayrıca aramada 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen H.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

