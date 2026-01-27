Eskişehir'de 17 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de devriye ekiplerince durdurulan Ü. Y.'nin GBT sorgusunda 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapisle arandığı ve 2 bin lira adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

Eskişehir'de devriye ekiplerinin durdurduğu bir şahsın GBT sorgusunda, 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Olayın detayları

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenerek durdurdukları Ü. Y. isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi. Sorgulama sonucu şahsın Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından dolayı 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin 2 bin lira Adli Para Cezası bulunduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Ü. Y., resmi işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

