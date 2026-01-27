Casperler iddianamesi: 18 yaşından küçük 68 kişi için ayrıntılar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, kamuoyunda 'Casperler' olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne ilişkin çarpıcı ayrıntılar içeriyor. Dosyada örgütün yapısı, sosyal medya kullanımı, eylem yöntemleri ve suça sürüklenen çocukların profillerine dair tespitler yer alıyor.

İddianamedeki sayılar ve suçlamalar

Hazırlanan iddianamede 7 kişi mağdur, 57 kişi müşteki, 4 kişi maktul ve 68 suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alıyor. Suça sürüklenen çocuklar hakkında istenen ceza talepleri arasında "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütüne üye olma", "tasarlayarak kasten öldürme", "çocuğa karşı tasarlayarak öldürme", "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüs", "6136 Sayılı Kanun’a muhalefet etme", "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "nitelikli yağma", "nitelikli yağmaya teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelikli mala zarar verme", "nitelikli silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "suçu bildirmeme", "birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "suçluyu kayırma" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlar bulunuyor.

Örgütün yapısı ve lider kadro

İddianamede örgütün lideri olduğu öne sürülen 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız ile yöneticilerinin, Bahçelievlerde çocukluk arkadaşlığı ve aile ilişkileri üzerinden bir araya geldikleri, haksız kazanç elde etme amacıyla örgütlendikleri kaydediliyor. Örgüt yöneticileri arasında Mehmet Erhan Atız, Hüseyin Kaan Akkuş, 'Burak Bulut' kod adlı İsmayil Göleli, 'çaki' kod adlı İsa Doğan, Süleyman Doğan ve 'dayı' kod adlı Serhat Başakçi bulunduğu ifade ediliyor.

Sosyal medya ve özendirme

İddianamede, örgüt lider ve yöneticilerinin yönettiği sosyal medya hesaplarından eylemlere ait görüntüleri paylaştıkları; bu paylaşımların örgütün devamlılığını sağlamak ve üyeleri bir arada tutmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Paylaşımların özellikle 16-25 yaş grubu arasında hızla yayıldığı, bu içeriklerin gençleri örgüte kazandırmada veya sempati duymaya yönlendirmede etkili olduğu vurgulanıyor. Ayrıca paylaşımların bir kısmının hayal ürünü suç konulu dizi ve filmlerden alıntılarla doldurulduğu kaydedildi.

Eylemler, yöntemler ve vaatler

İddianamede örgütün İstanbul genelinde birçok silahlı olaya karıştığı, iş yerleri ve kamuya açık alanlarda silah kullanmaktan çekinmedikleri, baskı ve cebirle mağdurları sindirdikleri belirtiliyor. Eylemlerde özellikle motosiklet kullanabilen 18 yaşından küçüklerin ağırlıkta olduğu, bu çocukların çoğunun ekonomik şartları yetersiz mahallelerden geldiği tespit edildi. Ayrıca talimatları yerine getiren çocuklara eylemler karşılığında 10.000 TL ile 50.000 TL arasında para verileceği yönünde vaatlerde bulunulduğu ifade edildi.

Yargı süreci

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianame üzerindeki değerlendirmesi sürüyor.

