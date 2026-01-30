Ankara'da Yaya Geçidinde Kaza: Yağmur Altında Yaralanan Kadın Ambulans Bekledi

Altındağ'da Ahmet Adnan Saygun caddesi üzerindeki yaya geçidinde yağmur nedeniyle duramayan otomobilin çarptığı kadın yaralandı; dakikalarca ambulans bekledi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:32
Ankara'da Yaya Geçidinde Kaza: Yağmur Altında Yaralanan Kadın Ambulans Bekledi

Ankara'da Yaya Geçidinde Kaza: Yağmur Altında Yaralanan Kadın Ambulans Bekledi

Olayın Detayları

Olay, Altındağ ilçesinin Ahmet Adnan Saygun caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi.

İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen kadına, etkili olan yağmur nedeniyle duramayan bir otomobil çarptı.

Kazada yaralanan kadın, yağan yağmur altında dakikalarca ambulans bekledi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

(AÖ-)

Ankara'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Ankara'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Cinayet: 23 Yaşındaki Yasin Emre Solmaz Öldürüldü
2
Mersin'de Selin Yaraları Sarılıyor — Ekipler Su Baskınlarına Müdahale Ediyor
3
Bursa'da 19 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Osmangazi'de Yakalandı
4
Mardin Mazıdağı'nda Baba Cinayeti İddiası: Dava 6 Mayıs'a Ertelendi
5
Sason'da Kar Altında Mahsur Kalan Yaklaşık 30 Katır Kurtarıldı
6
Eskişehir Polisi: Dolandırıcılığa Karşı 'Önleyici Polislik' ile 826 Kişi Bilgilendirildi
7
Arnavutköy'de İki Katlı Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları