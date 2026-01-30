Ankara'da Yaya Geçidinde Kaza: Yağmur Altında Yaralanan Kadın Ambulans Bekledi
Olayın Detayları
Olay, Altındağ ilçesinin Ahmet Adnan Saygun caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi.
İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen kadına, etkili olan yağmur nedeniyle duramayan bir otomobil çarptı.
Kazada yaralanan kadın, yağan yağmur altında dakikalarca ambulans bekledi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
(AÖ-)
