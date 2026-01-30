Samsun İlkadım'da Motosikletle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Atatürk Bulvarı'nda şerit değiştirirken çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı; olay yerinde ilk müdahale yapılarak Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:39
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:53
Kaza Detayları

İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Atatürk Bulvarı üzeri Büyük Camii mevkiinde bir motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Necmettin S. idaresindeki 55 AKC 932 plakalı motosiklet ile Ali Y. idaresindeki 55 AFS 028 plakalı hafif ticari araç, şerit değiştirirken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Savrulan motosiklet yol kenarında bulunan bir çekiciye çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

