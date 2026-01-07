Ankara'da Yediemin Otoparkında 6 Tır Yandı: Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara Yenimahalle Emniyet Yediemin otoparkında alkol yüklü 6 tırta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı; soğutma ve inceleme devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:02
Ankara'da Yediemin Otoparkında 6 Tırta Yangın: Kontrol Altına Alındı

Olay Yeri ve Müdahale

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Emniyet Yediemin otoparkında meydana gelen yangında, edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir sebeple park halindeki alkol yüklü 6 tır alev aldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Olaydan etkilenen herhangi bir kişi veya can kaybı bildirilmedi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

Ankara Valiliği'nin Açıklaması

Ankara Valiliği tarafından olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"7 Ocak 2026 günü saat 14.20 sıralarında Yenimahalle ilçemizde bulunan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne ait açık otoparkta bir araçtan başlayan yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında bir kısım araç ve malzeme hasarı dışında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bulunmamaktadır. Yangının çıkış sebebi ve varsa sorumlularıyla ilgili teknik ve yasal araştırma/incelemeler sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

