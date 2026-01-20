Kastamonu Araç'ta Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu — 1 Ölü

Kaza Ayrıntıları

Kastamonu'nun Araç ilçesi Kastamonu-Karabük karayolu sınırında, Akgeçit köyü mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Karaca (70) idaresindeki 34 YS 2513 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Araç takla atarak ters döndü ve sürücü aracın altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve trafik ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma ve İşlemler

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karaca'nın cenazesi araçtan çıkarılarak Araç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Karaca'nın Bartın'ın Ulus ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve Kastamonu'da orman kesim işlerinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’NUN ARAÇ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, ALT GEÇİDE UÇTU. YAŞANAN KAZADA SÜRÜCÜ ARACIN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ.