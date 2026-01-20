Kastamonu Araç'ta Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu — 1 Ölü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 70 yaşındaki Yaşar Karaca yönetimindeki hafif ticari araç şarampole uçtu; sürücü hayatını kaybetti, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 19:19
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 19:59
Kaza Ayrıntıları

Kastamonu'nun Araç ilçesi Kastamonu-Karabük karayolu sınırında, Akgeçit köyü mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Karaca (70) idaresindeki 34 YS 2513 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Araç takla atarak ters döndü ve sürücü aracın altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve trafik ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma ve İşlemler

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karaca'nın cenazesi araçtan çıkarılarak Araç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Karaca'nın Bartın'ın Ulus ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve Kastamonu'da orman kesim işlerinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

