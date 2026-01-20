Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama, Kokain ve Bonzai Ele Geçirildi

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Operasyon ve ele geçirilenler

Bolu’da emniyet ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda kokain, esrar ve bonzai ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla 12-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda; 127,93 gram kokain, 19,52 gram esrar, 4,17 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltılar ve tutuklamalar

Emniyet ve jandarma ekiplerinin 6 adrese gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

