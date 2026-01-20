Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama, Kokain ve Bonzai Ele Geçirildi

Bolu’da 12-18 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda kokain, esrar ve bonzai ele geçirildi; 15 gözaltından 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:18
Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama, Kokain ve Bonzai Ele Geçirildi

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Operasyon ve ele geçirilenler

Bolu’da emniyet ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda kokain, esrar ve bonzai ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla 12-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda; 127,93 gram kokain, 19,52 gram esrar, 4,17 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltılar ve tutuklamalar

Emniyet ve jandarma ekiplerinin 6 adrese gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOLU’DA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE BELİRLENEN ADRESLERE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA KOKAİN...

BOLU’DA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE BELİRLENEN ADRESLERE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA KOKAİN, ESRAR VE BONZAİ İLE UYUŞTURUCU KULLANMA APARATI ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 15 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 17 Yaşındaki Şüpheli Arkadaşını Bıçakladı — Tutuklandı
2
Keşan'da Takside Yastık İçinden Uyuşturucu Ve 34 bin 595 TL Ele Geçirildi
3
Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz’dan Asayiş Personeline Başarı Belgeleri
4
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 173 Şüpheli, 19 Tutuklama
5
Ankara Elmadağ'da Sahipsiz Köpek Saldırısı — Komşu Müdahalesiyle Kurtuluş
6
Karabük’te Baba Tüfekle Yaraladı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
7
Uşak'ta Kamyonetle Çarpışan Traktör İkiye Bölündü: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları