Salihli'de Çantadan 1.163 Uyuşturucu Hap Çıktı — 2 Şüpheli Tutuklandı

Salihli'de devriye ekiplerinin durdurduğu U.Y. ve B.Y.'nin çantasından siyah poşette 1.163 uyuşturucu hap ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:30
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:30
Manisa'nın Salihli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucu iki şüphelinin çantasından 1.163 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Olayın Seyri

Salihli'de huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik devriye faaliyeti yürüten ekipler, Bülent Ecevit Köprülü Kavşak civarında durumundan şüphelendikleri U.Y. ve B.Y.'yi durdurdu. Yapılan aramada, şüphelilerin yanlarındaki çantadan siyah poşet içinde 1.163 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adli Süreç ve Sonrası

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki şüpheli, Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

