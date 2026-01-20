İzmit'te 2. Kat Alev Alev Yandı: Dumandan Etkilenen 5 Kişi
Olayın Detayları
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Yenişehir Mahallesi Özden Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2. katı, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.
Olayda 5 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi. Bu kişilerden 4'ü ambulansta tedavi altına alındı, 1'inin çocuk olduğu kaydedildi.
Dairenin kullanılamaz hale geldiği ve yangına ilişkin inceleme başlatıldığı yetkililerce aktarıldı.
