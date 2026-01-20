İzmit'te 2. Kat Alev Alev Yandı: Dumandan Etkilenen 5 Kişi

Kocaeli İzmit'te 4 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın söndürüldü; dumandan etkilenen 5 kişiden 4'ü (1'i çocuk) ambulansta tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 19:12
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 19:12
Olayın Detayları

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Yenişehir Mahallesi Özden Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2. katı, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Olayda 5 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi. Bu kişilerden 4'ü ambulansta tedavi altına alındı, 1'inin çocuk olduğu kaydedildi.

Dairenin kullanılamaz hale geldiği ve yangına ilişkin inceleme başlatıldığı yetkililerce aktarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

