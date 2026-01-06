Ankara Elmadağ'da sigortasız işçi darbedildiği iddiası

Hasanoğlan Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çalıştığını belirten Osman Ceylan, patronu B.İ. ve patronun oğlu M.İ. tarafından darbedildiğini ve alıkonulduğunu iddia etti. Olay, fabrikanın SSK denetimine uğramasının ardından meydana geldi.

Denetim sırasında saklanma ve sigortasız çalışma iddiası

Ceylan, yaklaşık 3 buçuk senedir aynı fabrikada çalıştığını, dün fabrikanın Sosyal Sağlık Kurumu (SSK) ekiplerince denetlendiğini söyledi. Denetimden önce patronun, sigortasız çalışanları kazan dairesine sakladığını öne süren Ceylan, bu kez SSK ekiplerinin kimlikleri alıp sigortalı olup olmadıklarını sorduğunu ve kendisinin 13-14 aydır sigortasız çalıştığını beyan ettiğini anlattı. Bunun üzerine SSK ekiplerinin fabrikaya cezai işlem uyguladığını iddia etti.

Darbedildiği ve alıkonulduğu iddiası

Ceylan, SSK ekipleri fabrikadan ayrıldıktan sonra patronu ve patronun oğlunun kendisini saat 5 gibi odasına çağırdığını belirtti. Ceylan, patron tarafından 'Sen beni neden şikayet ettin, buradan ekmek yiyordun' diye sözlerle suçlandığını, kendisinin ise olanları anlattığını söylemesi üzerine patron ve oğlu tarafından 'tekme tokat' dövüldüğünü iddia etti. Odaya kapatıldığını ve hürriyetinin kısıtlandığını, kapı önünde beklenerek kaçmasının engellendiğini dile getirdi. Olay sırasında birkaç çalışanın gelerek kendisini kurtardığını, patronun beline doğru uzanıp 'Bırakın şunu öldüreyim' dediğini söyledi.

Hastane tedavisi ve yasal süreç

Olayın ardından ağabeyinin kendisini Elmadağ Devlet Hastanesine götürdüğünü belirten Ceylan, polislerin tutanak tuttuğunu ve patron ile patronun oğlundan şikayetçi olacağını, konuyu mahkemeye taşıyacağını ifade etti. Ceylan, gözünün bir kısmının görmediğini ve kulağında, ayaklarında ile kafatasında hasarlar olduğunu söyleyerek hem maddi hem manevi zarar gördüğünü bildirdi. Denetimlerin güvenli yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Ceylan, doğruyu söylediği halde yaşadığı saldırı nedeniyle mağdur olduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturmanın ve tarafların ifadelerinin beklenmesi gerekiyor.

OSMAN CEYLAN