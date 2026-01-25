Bolu Kartalkaya'da Jandarma Denetimleri Sürüyor

Bolu İl Jandarma ekipleri, Kartalkaya turizm bölgesinde yaylalar ve yol güzergahlarında trafik ve asayiş denetimlerini yoğunlaştırdı; emniyet kemeri uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:05
Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, bölgeye gelen vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için aralıksız çalışıyor.

Denetim Noktaları ve Uygulamalar

Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli personel tarafından gerçekleştirilen denetimler, bölgedeki yaylalar ile ana ve ara yol güzergahlarında yoğunlaştırıldı. Yapılan kontrollerde hem trafik güvenliğine hem de genel asayişe yönelik uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Jandarmadan Emniyet Kemeri Uyarısı

Jandarma Genel Komutanlığı bölgedeki denetimleri sosyal medya hesabından paylaşarak emniyet kemeri konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet kemeri takmak kaza anında can kaybını ve yaralanma riskini en aza indiren güvenlik tedbirlerinden biridir. Trafik kurallarına uymak; sizi, sevdiklerinizi ve diğer yol kullanıcılarını korur."

