Kayseri'de Duş Sonrası Fenalaşan 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri'de duş sonrası fenalaşma: 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre duş aldıktan sonra fenalaşan 17 yaşındaki T.A. hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre olay, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi 2133. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre duştan çıkan T.A. (17) bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde T.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma ve otopsi

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

