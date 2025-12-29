DOLAR
Ankara Keçiören'de Tır Rampada Kontrolden Çıktı: 4 Araca Çarptı

Ankara Keçiören'de rampayı çıkarken kontrolünü kaybeden tır, apartman otoparkındaki 4 araca çarptı; 2 otomobil kullanılamaz hale geldi, sürücü hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:32
Ankara Keçiören'de Tır Rampada Kontrolden Çıktı: 4 Araca Çarptı

Ankara Keçiören'de tır rampada kontrolden çıktı: 4 araca çarptı

Kaza, dün sabah Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde, 33 ANR 901 plakalı tırın sürücüsü A.L., rampayı çıkmaya çalıştığı sırada yoldaki buzlanma nedeniyle aracının kontrolünü kaybetti. Geriye doğru savrulan tır, apartman otoparkındaki 4 araca çarparak durabildi. Kazanın anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, sürücü A.L. hafif şekilde yaralandı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Apartman duvarında ve 4 araçta hasar oluştu; araçlardan ikisi kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışında bir süre duraklamalar yaşandı. Kazaya karışan tırın yoldan çekilmesiyle bölge tekrar araç geçişine açıldı. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği aktarıldı.

'Aracım hurdaya döndü ve 500 bin lira kaybım var'

Mağdurlardan Ertuğrul Ulutaş, '4 aracın hasar aldığı bir kazaydı. Otomobillerin ikisinde ağır hasar oluştu. Tır sürücüsü yokuşu çıkmak isterken aracının kontrolünü kaybetti. Araç geriye doğru savrularak otomobillere çarptı. Sürücü, yolun karlı olmasından ve hava sert hava şartları nedeniyle yokuşu çıkamadı. Tırda herhangi bir arıza yokmuş. Sadece maddi hasarlı bir kaza, can kaybı olmadı. Kazadan sonra çevredekiler endişeli halde burada toplandı. Ekipler geldi olaya müdahale etti. Sürücü bacağından hafif şekilde yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye götürdüler. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. En büyük hasar benim aracımda oluştu. Aracım hurdaya döndü ve 500 bin lira kaybım var' dedi.

ANKARA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN RAMPA ÇIKARKEN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ TIR, PARK HALİNDEKİ 4 OTOMOBİLE ÇARPTI....

ANKARA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN RAMPA ÇIKARKEN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ TIR, PARK HALİNDEKİ 4 OTOMOBİLE ÇARPTI. ARAÇLARDAN İKİSİ KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

ANKARA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN RAMPA ÇIKARKEN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ TIR, PARK HALİNDEKİ 4 OTOMOBİLE ÇARPTI....

