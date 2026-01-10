Avşa Adası'nda Rahatsızlanan Vatandaş Ambulans Helikopterle Bandırma'ya Sevk Edildi

Avşa Adası'nda rahatsızlanan S.N., lodos nedeniyle deniz ambulansı kullanılamayınca Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterle Bandırma'ya sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 22:42
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 22:47
Olayın Detayları

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda ikamet eden S.N. adlı vatandaşın sağlık durumunun bozulması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirme sonucunda, hastanın ileri tetkik ve tedavi amaçlı hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Denizde etkili olan lodos nedeniyle deniz ambulansının kullanılamadığı öğrenildi. Hastanın durumunun olumsuz etkilenmemesi için Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter talep edildi.

Kısa sürede adaya ulaşan ambulans helikopterle S.N., sağlık ekiplerinin gözetiminde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

