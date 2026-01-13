Ankara Mamak'ta boğularak öldürülen Esra Muratoğlu Çankırı'da toprağa verildi

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:16
Olay, Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 28 yaşındaki Esra Muratoğlu, henüz bilinmeyen sebepten dolayı boğularak öldürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden genç kadının cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili polis tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüphelilerden anne Ç.Y. ile genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen O.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Vefat eden Muratoğlu'nun 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Otopsi incelemesinin ardından Muratoğlu'nun cenazesi memleketi Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine gönderildi. Öğle namazı sonrası ilçeye bağlı Sumucak köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından Muratoğlu'nun cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

