Antalya'da kız kaçırma kavgası: Pompalı tüfekle öldürülen Sefil Ünder davası

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçen yıl 7 Ocak'ta gerçekleşen ve bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle sonuçlanan olayın üçüncü duruşmasında taraflar birbirini suçladı. Duruşmada yaralı müşteki ve maktul yakınları yaşananları anlattı, sanıklar ise suçlamaları reddetti.

Duruşmada ifadeler ve tanık anlatımı

Sultan Ü. (24) duruşmada ilk kez ifade vererek olayı ayrıntılarıyla anlattı. Ünder, evindeyken görücüsü Aslı'nın telefonuyla çağrıldığını, olay yerinde üç kişinin tüfekle bulunduğunu söyledi. Ünder, duruşmadaki ifadesinde şunları dile getirdi: "Bu böyle olmazsa kanla biter’ dediler". Ayrıca, taşlamanın ardından eve kaçtıklarını, takip edilip iki el ateş edildiğini ve aradaki mesafenin yaklaşık 6-7 metre olduğunu belirtti. Sultan Ü., olaydan dolayı şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mahkeme kayıtlarına göre olayda hayatını kaybeden Sefil Ünder (46) pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirmiş, Sultan Ü. yaralanmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden Dursun A. tutuklanmış, Serkan D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Maktul yakınlarının talepleri ve sanık savunmaları

Maktulün eşi Alev Ü., duruşmada kızlarının kaçırıldığını ve daha sonra evlerinin önüne bırakıldığını belirterek, "Kızımı kaçırıp kirletiyorlar sonra kapının önüne atıyorlar. Eşim baba olduğu için bunu içine sindiremiyor, hesap soruyor. Bunlar silah alıp geliyor, küçük torunlarımın önünde eşimi öldürüyorlar. Kızımı kaçırtan Ümmühan’dır, azmettirici de Derya’dır. Üç özürlü çocuğum var, yetim kaldılar. Adaletinize güveniyorum" dedi.

Maktulün kızı Nazan Ü. sanıklara ağırlaştırılmış müebbet ceza verilmesini ve lehlerine olan cezai sorumluluğu azaltan hükümlerin uygulanmamasını talep etti.

Azmettirici olmakla suçlanan Derya Ç. ise aileyle husumeti olmadığını belirterek, "Bu aileyle hiçbir husumetimiz olmadı, telefon kayıtlarının incelenmesini istiyorum" dedi. Tutuklu sanık Dursun A. savunmasında, "Suçu bana yıkmaya çalışıyorlar, gerçek ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Duruşma kararı

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, azmettirme suçlamasıyla yargılanan ve cezaevinde bulunan Derya Ç. ile farklı suçtan mahkum olan Ferdi Ü. SEGBİS ile katıldı. Maktulün yakınları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Dursun A.'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DURSUN A.