Ankara Polatlı'da drift yapan 5 sürücüye 291 bin 85 lira ceza

Polatlı Barbaros Caddesi'nde drift yapan 5 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu 67/1-d kapsamında toplam 291 bin 85 lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 23:31
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 23:31
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, otomobilleriyle drift yaparak trafikte diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşüren 5 kişiye idari para cezası kesildi.

Olay ve yapılan işlem

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde drift yaparken kameralara yansıyan sürücüler hakkında işlem başlattı.

İşlemler sonucunda söz konusu 5 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesi kapsamında toplam 291 bin 85 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Yetkililer, trafikte emniyetin sağlanması ve benzer ihlallerin önlenmesi için denetimlerin süreceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

