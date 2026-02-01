Ankara Polatlı'da drift yapan 5 sürücüye 291 bin 85 lira ceza
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, otomobilleriyle drift yaparak trafikte diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşüren 5 kişiye idari para cezası kesildi.
Olay ve yapılan işlem
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde drift yaparken kameralara yansıyan sürücüler hakkında işlem başlattı.
İşlemler sonucunda söz konusu 5 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesi kapsamında toplam 291 bin 85 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Yetkililer, trafikte emniyetin sağlanması ve benzer ihlallerin önlenmesi için denetimlerin süreceğini belirtti.
ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE OTOMOBİLLERİYLE DRİFT ATARAK DİĞER SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 5 SÜRÜCÜYE AĞIR CEZA KESİLDİ.