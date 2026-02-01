Antalya Otobüs Kazasında Ölen Anne ve Kızının Cenazeleri Konya'ya Getirildi

Antalya'daki otobüs kazasında yaşamını yitiren Zeynep ve kızı Bilgenur Koçak'ın cenazeleri Konya Derebucak Durak Mahallesi'ne getirildi; defin yarın öğle namazı sonrası yapılacak.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 21:55
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 21:55
Antalya Otobüs Kazasında Ölen Anne ve Kızının Cenazeleri Konya'ya Getirildi

Antalya otobüs kazasında yaşamını yitiren anne ve kızının cenazeleri memleketine getirildi

Kaza 9 can aldı, 25 kişi yaralandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Zeynep Koçak (49) ile kızı Bilgenur Koçak (16)ın cenazeleri, memleketleri Konya'nın Derebucak ilçesine getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Antalya'ya giden 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, sabah saat 10.30 sıralarında Döşemealtı yakınlarında Kuzey Çevreyolu'ndaki virajı alamayarak devrildi. Otobüs yan yatıp sürüklenirken bariyerlerin saplandığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Kazada yaşamını yitirenlerin arasında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki aile ziyaretinden ikamet ettikleri Alanya'ya dönmekte olan Zeynep Koçak ve kızı Bilgenur Koçak da bulunuyordu. Acı haber, Derebucak ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.

Cenazelerin, Derebucak ilçesine bağlı Durak Mahallesi'ne getirildiği ve Zeynep Koçak ile Bilgenur Koçak'ın cenazelerinin yarın öğle namazını müteakip mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

ANTALYA'DA MEYDANA GELEN FECİ OTOBÜS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA KONYA'NIN DEREBUCAK...

ANTALYA'DA MEYDANA GELEN FECİ OTOBÜS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA KONYA'NIN DEREBUCAK İLÇESİNDEN ANNE ZEYNEP KOÇAK (49) İLE KIZI BİLGENUR KOÇAK'IN BULUNMASI İLÇEDE ÜZÜNTÜYE SEBEP OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
2
Adana'da Parkta Kuş Yuvayı Parçalayan 4 Çocuk Kamerada
3
Muratlı'da Kamyon Kontrolden Çıkarak Devrildi
4
Adana’da 4 genç Dinazor Park’ta kuş yuvasını yıktı
5
Muratlı'da Ağaç Kahvehanenin Çatısına Devrildi
6
Kayseri'de İkameti Kurşunlayan Şüpheli Y.K. Yakalandı
7
Tekirdağ'da Otobüs Terminalinde Kaçak Alkol Operasyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları