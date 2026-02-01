Antalya Otobüs Kazasında Ölen Anne ve Kızının Cenazeleri Konya'ya Getirildi

Antalya otobüs kazasında yaşamını yitiren anne ve kızının cenazeleri memleketine getirildi

Kaza 9 can aldı, 25 kişi yaralandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Zeynep Koçak (49) ile kızı Bilgenur Koçak (16)ın cenazeleri, memleketleri Konya'nın Derebucak ilçesine getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Antalya'ya giden 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, sabah saat 10.30 sıralarında Döşemealtı yakınlarında Kuzey Çevreyolu'ndaki virajı alamayarak devrildi. Otobüs yan yatıp sürüklenirken bariyerlerin saplandığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Kazada yaşamını yitirenlerin arasında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki aile ziyaretinden ikamet ettikleri Alanya'ya dönmekte olan Zeynep Koçak ve kızı Bilgenur Koçak da bulunuyordu. Acı haber, Derebucak ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.

Cenazelerin, Derebucak ilçesine bağlı Durak Mahallesi'ne getirildiği ve Zeynep Koçak ile Bilgenur Koçak'ın cenazelerinin yarın öğle namazını müteakip mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

