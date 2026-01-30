Erzurum'da Cam Silerken 3. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın üçüncü katında evinin camlarını silen Ülkühan Atmaca, dengesini kaybederek aşağı düştü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atmaca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ülkühan Atmaca'nın Türkçe öğretmeni olduğu öğrenildi.

