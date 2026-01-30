Erzurum'da Cam Silerken 3. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Palandöken'de cam silerken 3. kattan düşen Ülkühan Atmaca, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Atmaca Türkçe öğretmeniydi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 22:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 22:46
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın üçüncü katında evinin camlarını silen Ülkühan Atmaca, dengesini kaybederek aşağı düştü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atmaca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ülkühan Atmaca'nın Türkçe öğretmeni olduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

