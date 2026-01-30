Kastamonu Cide'de İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesi Kasaba Mahallesi'nde iki motosiklet çarpıştı; 2 sürücü yaralandı, yaralılardan T.G. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 22:45
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 22:45
Kastamonu Cide'de İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kastamonu Cide'de İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kazanın Detayları

Kastamonu'nun Cide ilçesi Kasaba Mahallesi'nde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, T.G. (14) idaresindeki 37 ADL 563 plakalı motosiklet ile B.E. (16) yönetimindeki 37 ACM 403 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan T.G., ileri tedavi amacıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. YAŞANAN KAZADA YARALANAN...

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. YAŞANAN KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. YAŞANAN KAZADA YARALANAN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Ürek hayatını kaybetti — Liv Hospital Vadi İstanbul açıkladı
2
Fatih Ürek Kalp Krizi Sonrası Hayatını Kaybetti
3
Ankara Sincan'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı
4
Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
5
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
6
Serik'te Emekli Polis Trafik Kazasında Öldü — Kaza Anı Kamerada
7
Antalya Serik'te Emekli Polis Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları