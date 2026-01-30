Kastamonu Cide'de İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kazanın Detayları

Kastamonu'nun Cide ilçesi Kasaba Mahallesi'nde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, T.G. (14) idaresindeki 37 ADL 563 plakalı motosiklet ile B.E. (16) yönetimindeki 37 ACM 403 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan T.G., ileri tedavi amacıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

