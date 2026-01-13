Uludağ otel yangını davası: Sanıklara 'bilinçli taksir'ten 15'er yıla kadar hapis talebi

Uludağ otel yangını davasında sanıklara 15'er yıla kadar hapis talebi

27 Mart 2025 tarihinde Bursa Uludağ’da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ve Fikriye Usta ile ilgili soruşturmada hazırlanan iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar otel işletmecisi ve otel müdürü için ağır ceza talep edildi.

İddianame ve sorumluluk tespiti

İddianamede, yangının çıktığı alanların sorumluluğunun FB Usta şirketinde olduğu belirtildi. Yangının şiddetlenmesine, yakıt depoları dolu şekilde bırakılan paletli kar motorlarının neden olduğu vurgulandı. FB Usta firmasının eylem ve ihmallerinin olayda birinci derecede asli etkili olduğu kaydedildi. Tesisin bütünlüğüne ilişkin asgari yangın tedbirlerini alma yükümlülüğü bulunan Jura Otelcilik firmasının yetkililerinin ise olayda ikinci derecede asli kusurlu olduğu ifade edildi.

İtfaiye raporu ve tespit edilen eksiklikler

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve iddianameye giren tespit raporlarında, otelde yangın söndürme ve algılama sistemleri, kaçış planları ve itfaiyenin müdahalesine imkan sağlayacak su alma bağlantılarının yetersiz olduğu vurgulandı. Farklı zamanlarda yapılan denetimlerde kaydedilen eksikliklerin şüpheliler tarafından giderilmediğine dikkat çekildi.

Sanık ifadeleri

Otel müdürü Tekin D., yangın günü akşam saatlerine kadar otelde olduğunu, daha sonra ayrıldığını; sabaha karşı çevredeki işletmecilerden yangın çıktığına dair bilgi aldığını belirtti. Yangının çıktığı bölümün kendi sorumluluk alanı dışında olduğunu söyleyen Tekin D., yangın algılama ve alarm sisteminin devreye girdiğini iddia etti.

Otel işletmecisi Cevdet Kadir A. ise yangının, sorumluluklarında olmayan teras kafedeki şömineden çıkmış olabileceğini belirterek, hem kendisinin hem de otel müdürünün herhangi bir ihmal veya kusurunun bulunmadığını savundu.

Savcı talebi ve takipsizlik kararları

Cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Yangında kusuru bulunmadığı değerlendirilen 7 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

ULUDAĞ’DAKİ OTEL YANGINI DAVASINDA SANIKLARA 15’ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ