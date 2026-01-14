Türkiye Kupası: Fethiyespor taraftarı tribünden düştü, yoğun bakımda

Türkiye Kupası maçında taraftar tribünden düştü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu akşam oynanan Galatasaray-Fethiyespor maçından önce bir taraftarın tribünden düşerek ağır yaralandığı bildirildi.

Olayın detayları

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor, evinde Galatasaray’ı konuk etti. Müsabakaya iki takımın da taraftarı yoğun ilgi gösterdi.

Maçın başlamasına 5 dakika kala, kale arkası tribününde bulunan Fethiyesporlu bir taraftar, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek tribünden aşağı düştü.

Sahaya hızla giren sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan taraftarı ambulansla hastaneye kaldırdı. Taraftarın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

