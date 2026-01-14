Türkiye Kupası: Fethiyespor taraftarı tribünden düştü, yoğun bakımda

Fethiye'de Galatasaray-Fethiyespor maçı öncesi bir taraftar tribünden düştü; ağır yaralanan taraftar yoğun bakıma alındı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 00:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 00:43
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu akşam oynanan Galatasaray-Fethiyespor maçından önce bir taraftarın tribünden düşerek ağır yaralandığı bildirildi.

Olayın detayları

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor, evinde Galatasaray’ı konuk etti. Müsabakaya iki takımın da taraftarı yoğun ilgi gösterdi.

Maçın başlamasına 5 dakika kala, kale arkası tribününde bulunan Fethiyesporlu bir taraftar, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek tribünden aşağı düştü.

Sahaya hızla giren sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan taraftarı ambulansla hastaneye kaldırdı. Taraftarın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

