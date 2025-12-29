DOLAR
Safranbolu'da Yoğun Kar Site Giriş Tacını Yıkılma Riskiyle Karşı Karşıya Bıraktı

Safranbolu Esentepe Mahallesi'nde biriken kar, site girişindeki dekoratif tacın yıkılma tehlikesi oluşturmasına neden oldu; tac vinçle kaldırılacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:14
Esentepe Mahallesi'nde tehlike

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı, site girişindeki dekoratif tacın üzerinde biriken kar yükünün yapıyı taşıyamamasına yol açtı. Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Karabük genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir sitenin girişindeki dekoratif tacın üzerinde biriken kar, yapıda hasar oluşmasına neden oldu ve tacın yıkılma tehlikesi doğurdu.

Tacı fark eden vatandaşlar durumu ilgili birimlere bildirdi. Güvenlik önlemleri alınarak bölge güvence altına alındı. Yetkililer, söz konusu dekoratif tacın vinç yardımıyla kaldırılacağını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

