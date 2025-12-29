DOLAR
Kadıköy'de S CLASS Galerisi Boşaltıldı: 11 Milyar TL Vurgun İddiası

Kadıköy'te S CLASS adlı lüks galeri sahibinin müşterilerden topladığı iddia edilen 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı ve galerinin polis tarafından boşaltıldığı öne sürülüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:16
Olayın Detayları

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren lüks otomobil galerisi S CLASS'ın sahibinin, müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan ve yüksek segment otomobillerin satıldığı S CLASS isimli galerinin bir süredir kapalı olduğu ve galeride araçların bulunmadığı görüldü. Bölgenin dikkat çeken işletmeleri arasında yer alan galeri, uzun süredir sessizliğe bürünmüştü.

İddiaya göre, galeri sahibinin Bulgaristan sınırından yurt dışına çıktığı belirtilirken, mağdur olduğunu ileri süren çok sayıda kişi savcılığa başvurdu.

Gelişmeler ve Soruşturma

Öte yandan, galeride kalan bazı otomobillerin polis ekipleri tarafından çekildiği ve olayla ilgili resmî incelemenin başlatıldığı öğrenildi. Yetkililerden konuya ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

