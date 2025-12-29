DOLAR
42,92 -0,03%
EURO
50,48 0,17%
ALTIN
5.972,73 4,46%
BITCOIN
3.758.302,43 0,07%

Elazığ'da Karda Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı

Elazığ'ın Sakabaşı köyünde yoldan çıkan hafif ticari araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından güvenli şekilde kurtarıldı; can kaybı yok, sürücü uyarıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:14
Elazığ'da Karda Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı

Elazığ'da Karda Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı

Sakabaşı köyü yolunda kurtarma operasyonu

Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonucu yoldan çıkarak mahsur kalan bir hafif ticari araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sakabaşı köyü yolunda meydana gelen olayda ekipler, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşarak çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle araç güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun lastiklerle trafiğe çıkmaları konusunda uyarıda bulundu.

ELAZIĞDA MAHSUR KALAN ARAÇ KURTARILDI

ELAZIĞDA MAHSUR KALAN ARAÇ KURTARILDI

ELAZIĞDA MAHSUR KALAN ARAÇ KURTARILDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazası: 2 Yaralı
2
Kadıköy'de S CLASS Galerisi Boşaltıldı: 11 Milyar TL Vurgun İddiası
3
Turgutlu'da Ayakkabı Hırsızlığı Kameraya Yansıdı
4
Diyarbakır Çermik'te Buzlanma Kazası: Otomobil Dereye Uçtu, 3 Yaralı
5
Ceyhan'da Tırda 5 Kilo 146 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
6
Elazığ'da Karda Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı
7
Safranbolu'da Yoğun Kar Site Giriş Tacını Yıkılma Riskiyle Karşı Karşıya Bıraktı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?