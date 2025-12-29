Elazığ'da Karda Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı

Sakabaşı köyü yolunda kurtarma operasyonu

Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonucu yoldan çıkarak mahsur kalan bir hafif ticari araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sakabaşı köyü yolunda meydana gelen olayda ekipler, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşarak çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle araç güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun lastiklerle trafiğe çıkmaları konusunda uyarıda bulundu.

