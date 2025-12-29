Turgutlu'da Ayakkabı Hırsızlığı Kameraya Yansıdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son günlerde apartman girişlerine bırakılan ayakkabıların çalınması mahalle sakinlerini tedirgin etti. Olayın yaşandığı anlar, apartman içi ve dışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerdeki anlar

Edinilen bilgiye göre, Selvilitepe Mahallesi Çağdaş Sokak'ta kaydedilen görüntülerde bir şahsın apartman girişlerini tek tek kontrol ederek kapı önlerinde bırakılan ayakkabıları aldığı net biçimde görülüyor. Şahsın tanınmamak için maske taktığı dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Yaşanan hırsızlıklar üzerine mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi ve yetkililere şikayette bulundu. Vatandaşlar, özellikle akşam ve gece saatlerinde benzer olayların tekrar ettiğini belirterek güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Emniyetin çalışması

Olayla ilgili olarak elde edilen kamera kayıtlarının emniyet birimlerine teslim edildiği ve incelemenin sürdüğü bildirildi.

