DOLAR
42,92 -0,03%
EURO
50,48 0,17%
ALTIN
5.972,73 4,46%
BITCOIN
3.758.302,43 0,07%

Turgutlu'da Ayakkabı Hırsızlığı Kameraya Yansıdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde apartman önlerindeki ayakkabılar çalındı; hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:41
Turgutlu'da Ayakkabı Hırsızlığı Kameraya Yansıdı

Turgutlu'da Ayakkabı Hırsızlığı Kameraya Yansıdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son günlerde apartman girişlerine bırakılan ayakkabıların çalınması mahalle sakinlerini tedirgin etti. Olayın yaşandığı anlar, apartman içi ve dışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerdeki anlar

Edinilen bilgiye göre, Selvilitepe Mahallesi Çağdaş Sokak'ta kaydedilen görüntülerde bir şahsın apartman girişlerini tek tek kontrol ederek kapı önlerinde bırakılan ayakkabıları aldığı net biçimde görülüyor. Şahsın tanınmamak için maske taktığı dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Yaşanan hırsızlıklar üzerine mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi ve yetkililere şikayette bulundu. Vatandaşlar, özellikle akşam ve gece saatlerinde benzer olayların tekrar ettiğini belirterek güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Emniyetin çalışması

Olayla ilgili olarak elde edilen kamera kayıtlarının emniyet birimlerine teslim edildiği ve incelemenin sürdüğü bildirildi.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE APARTMAN DAİRELERİNİN ÖNLERİNDE BIRAKILAN AYAKKABILARIN ÇALINMASI...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE APARTMAN DAİRELERİNİN ÖNLERİNDE BIRAKILAN AYAKKABILARIN ÇALINMASI MAHALLE SAKİNLERİNİ TEDİRGİN ETTİ. OLAY, GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE APARTMAN DAİRELERİNİN ÖNLERİNDE BIRAKILAN AYAKKABILARIN ÇALINMASI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çermik'te Buzlanma Kazası: Otomobil Dereye Uçtu, 3 Yaralı
2
Batman'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazası: 2 Yaralı
3
Kadıköy'de S CLASS Galerisi Boşaltıldı: 11 Milyar TL Vurgun İddiası
4
Turgutlu'da Ayakkabı Hırsızlığı Kameraya Yansıdı
5
Siirt'te 251 Köy Yolundan 91'i Ulaşıma Açıldı
6
Ceyhan'da Tırda 5 Kilo 146 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
7
Elazığ'da Karda Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?