Erzurum Uzundere'de Çatı Katı Yangını Kontrol Altına Alındı

Olay ve müdahale

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden oldu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Uzundere Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çevredeki binalara sıçraması önlenirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Hasar ve soruşturma

Yangının çatı katında maddi hasara yol açmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

