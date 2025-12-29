Diyarbakır Çermik'te Buzlanma Kazası: Otomobil Dereye Uçtu, 3 Yaralı
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, buzlanma nedeniyle bir otomobil köprüden dereye düştü.
Olayın Detayları
Edinilen bilgilere göre, Çermik ilçesinde Ramazan Balpetek idaresindeki otomobil, buzlanma nedeniyle köprüden dereye düştü.
Müdahale ve Yaralılar
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
