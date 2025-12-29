DOLAR
42,92 -0,03%
EURO
50,48 0,17%
ALTIN
5.972,73 4,46%
BITCOIN
3.758.302,43 0,07%

Diyarbakır Çermik'te Buzlanma Kazası: Otomobil Dereye Uçtu, 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde buzlanma nedeniyle köprüden dereye düşen otomobilde 3 kişi yaralandı; ekipler müdahale edip yaralıları hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:41
Diyarbakır Çermik'te Buzlanma Kazası: Otomobil Dereye Uçtu, 3 Yaralı

Diyarbakır Çermik'te Buzlanma Kazası: Otomobil Dereye Uçtu, 3 Yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, buzlanma nedeniyle bir otomobil köprüden dereye düştü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Çermik ilçesinde Ramazan Balpetek idaresindeki otomobil, buzlanma nedeniyle köprüden dereye düştü.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİYLE DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ...

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİYLE DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazası: 2 Yaralı
2
Kadıköy'de S CLASS Galerisi Boşaltıldı: 11 Milyar TL Vurgun İddiası
3
Turgutlu'da Ayakkabı Hırsızlığı Kameraya Yansıdı
4
Diyarbakır Çermik'te Buzlanma Kazası: Otomobil Dereye Uçtu, 3 Yaralı
5
Ceyhan'da Tırda 5 Kilo 146 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
6
Elazığ'da Karda Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı
7
Safranbolu'da Yoğun Kar Site Giriş Tacını Yıkılma Riskiyle Karşı Karşıya Bıraktı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?