Ankara Yenimahalle’de Kamyona Pompalı Tüfekle Ateş: 3 Şüpheli Tutuklandı

Yenimahalle'de seyir halindeki kamyona pompalı tüfekle ateş açan 5 kişiden 3'ü tutuklandı; olay anı görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 18:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 18:58
Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir kamyona, başka bir araçtan pompalı tüfek ile ateş açıldı. Olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

Olayla ilgili olarak S.Ö., S.A., G.A. ve D.A.A. isimli şüpheliler, olayda kullandıkları suç aleti pompalı tüfek ile gözaltına alındı.

Soruşturmada, olayın taraflar arasında bulunan ticari anlaşmazlıktan kaynaklandığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltı sayısı 5’e yükselirken, şahıslardan üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler yetkili birimlerce sürdürülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

