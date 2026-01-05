Ankara Yenimahalle’de Kamyona Pompalı Tüfekle Ateş: 3 Şüpheli Tutuklandı

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir kamyona, başka bir araçtan pompalı tüfek ile ateş açıldı. Olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

Olayla ilgili olarak S.Ö., S.A., G.A. ve D.A.A. isimli şüpheliler, olayda kullandıkları suç aleti pompalı tüfek ile gözaltına alındı.

Soruşturmada, olayın taraflar arasında bulunan ticari anlaşmazlıktan kaynaklandığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltı sayısı 5’e yükselirken, şahıslardan üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler yetkili birimlerce sürdürülüyor.

