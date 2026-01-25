Antakya'da Kuyuya Düşen Vatandaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay Antakya'da üzeri açık unutulan kuyuya düşen yaralı vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 00:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 00:10
Antakya'da Kuyuya Düşen Vatandaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antakya'da kuyuya düşen vatandaş itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay, General Şükrü Kanatlı Mahallesi

Hatay'da kuyuya düşerek mahsur kalan yaralı vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde şantiye alanında meydana geldi. Üzeri açık unutulan kuyuya bir vatandaş düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı şahıs, kontrol amaçlı hastanede tedavi altına alındı.

HATAY’DA KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN YARALI VATANDAŞI İTFAİYE KURTARDI.

HATAY’DA KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN YARALI VATANDAŞI İTFAİYE KURTARDI.

HATAY’DA KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN YARALI VATANDAŞI İTFAİYE KURTARDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Nişan Töreninde Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 46 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
İskenderun Polisi Soğuk Havada Gece Uygulamasıyla Asayişi Sağlıyor
3
Arsuz'da Müstakil Ev Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Kontrol Altında
4
Uşak'ta cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti
5
Antakya'da Kuyuya Düşen Vatandaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
Reyhanlı'da Tır Yangını: E-5'te İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi
7
Manisa'da Çocukların Gözleri Önünde 'Paşa' Öldürüldü — E.K. Hakkında Soruşturma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları