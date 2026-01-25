Antakya'da Kuyuya Düşen Vatandaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antakya'da kuyuya düşen vatandaş itfaiye tarafından kurtarıldı
Hatay, General Şükrü Kanatlı Mahallesi
Hatay'da kuyuya düşerek mahsur kalan yaralı vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde şantiye alanında meydana geldi. Üzeri açık unutulan kuyuya bir vatandaş düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı şahıs, kontrol amaçlı hastanede tedavi altına alındı.
