Antakya'da şantiye yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı
İtfaiyenin çabası konteyner yatakhaneleri kurtardı
Hatay'ın Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında, inşaat atığı malzemelerin bilinmeyen nedenle alev almasıyla yangın çıktı.
Kısa sürede yükselen alevlerin büyümesi üzerine durum yetkililere bildirildi ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, konteyner yatakhanelere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.
