Antakya'da Şantiye Yangını Hızlı Müdahaleyle Kontrol Altına Alındı

Antakya'da şantiyede atıkların alev almasıyla çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle konteynerlere sirayet etmeden söndürüldü.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:09
İtfaiyenin çabası konteyner yatakhaneleri kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında, inşaat atığı malzemelerin bilinmeyen nedenle alev almasıyla yangın çıktı.

Kısa sürede yükselen alevlerin büyümesi üzerine durum yetkililere bildirildi ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, konteyner yatakhanelere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.

