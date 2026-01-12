Bursa'da Eşi Tarafından Darp Edilen Kadın Çocuğuyla Camiye Sığındı

Bursa'da eşi tarafından darp edildiği iddia edilen kadın çocuğuyla camiye sığındı

Olayın detayları

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede yaşayan S.Y. ile eşi A.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre A.Y., eşinin başına şişeyle vurup darp etti. Yaşananların ardından küçük yaştaki kızını da yanına alan S.Y., evden kaçarak yakınlardaki Edebali Cami'ne sığındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı sırada A.Y.'nin, eşi evden ayrılırken evin içinde rastgele silahla ateş ettiği öne sürüldü. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ile camiye sığınan S.Y., durumu polise bildirdi.

Gözaltı ve sağlık müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, A.Y.'yi kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor ve 1 kişi gözaltına alındı.

Darp sonucu yaralanan S.Y., camide yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

